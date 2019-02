Preso suspeito de ameaçar mãe de 62 anos em Itaíba, no Agreste

NE10 Interior

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de ameaçar e tentar agredir a mãe de 62 anos no centro de Itaíba, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o homem, que estava embriagado, só não agrediu a idosa porque outra pessoa interviu.

Ao chegar ao local, os policiais viram que alguns móveis da casa tinham sido quebrados pelo suspeito. A vítima informou à PM que não aguentava mais as ameaças e dores de agressões anteriores.

O homem foi levado para a Delegacia de Plantão de Arcoverde, onde foi autuado em flagrante por crimes previstos na Lei Maria da Penha, além de porte de entorpecente, já que estava com um cigarro de maconha. Ele será apresentado em audiência de custódia.