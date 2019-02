Suspeito de atropelar e matar homem a pauladas é preso em Pesqueira

NE10 Interior

Corpo foi encontrado às margens da BR-232, em Pesqueira Foto: reprodução/Google Maps

Um homem identificado como Luelton Silva Santos foi preso suspeito de atropelar e matar a pauladas Cícero Romão da Silva em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu no dia 22 de fevereiro.

A motivação teria sido uma briga ocorrida momentos antes, enquanto os dois bebiam com uma terceira pessoa, que foi esfaqueada durante a confusão.

Cícero teria desferido os golpes de faca contra o homem e fugido. Ele foi perseguido por Luelton e atropelado. O corpo de Cícero foi encontrado às margens da BR-232, com lesões na cabeça e várias fraturas.

Depois do atropelamento, Luelton ainda teria agredido Cícero com pauladas. Luelton foi encontrado durante o fim de semana, preso e autuado por homicídio doloso. O carro utilizado no crime foi apreendido. O caso segue sob investigação.