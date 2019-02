Corpo carbonizado e com mãos e pés amarrados é encontrado em Águas Belas

NE10 Interior

Crime aconteceu na zona rural de Águas Belas Foto: reprodução/Google Maps

Um corpo carbonizado foi encontrado nessa segunda-feira (25) no Sítio Três Braúnas, na zona rural de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o corpo aparentava ter tido as mãos, pés e pescoço amarrados.

Ainda não há informações sobre quem cometeu o crime, nem os motivos. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso será investigado pela Polícia Civil.