Homem é preso suspeito de quebrar vidros de igreja em Vertente do Lério

Suspeito foi levado para a delegacia e será apresentado em audiência de custódia Foto: divulgação

Um homem foi detido nesse fim de semana após utilizar uma picareta para quebrar os vidros das janelas da igreja pentecostal Encontro com Deus, localizada no Sítio Mateus, zona rural de Vertente do Lério.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito não teria obedecido as ordens do policiamento e foi preciso algemá-lo para que ele deixasse o local na viatura.

Além do vandalismo contra a igreja, o homem teria quebrado objetos da casa da moradora que acionou a polícia. Ele ainda a teria ameaçado enquanto estava dentro da viatura. O homem foi levado para a delegacia e será apresentado em audiência de custódia.