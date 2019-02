Adolescentes são esfaqueados em bloco de Carnaval em Caruaru

NE10 Interior

Jovens foram levados para o Hospital Regional do Agreste Foto: reprodução/TV Jornal Interior

Três adolescentes de 16 e 17 anos foram esfaqueados em um bloco de Carnaval na Praça João Cabeludo, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no último sábado (23).

De acordo com a Polícia Militar, membros de torcidas organizadas teriam iniciado a confusão na festa. Um dos jovens foi ferido de forma superficial e foi levado para a Policlínica do bairro.

Já os outros dois sofreram ferimentos mais graves e foram levados para o Hospital Regional do Agreste. Um deles foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. O caso será investigado.