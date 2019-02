Preso suspeito de agredir ex-esposa grávida com golpes de martelo em Gravatá

NE10 Interior

Vítima e suspeito foram levados para o Hospital da Restauração, no Recife Foto: arquivo/JC Imagem

Um homem foi preso suspeito de agredir a ex-esposa grávida de quatro meses com golpes de martelo. O crime aconteceu na tarde dessa quinta-feira (21) no bairro Nossa Senhora das Graças, na comunidade Área Verde, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, a população agrediu o suspeito após o crime. Ambos foram levados para o hospital local e transferidos para o Hospital da Restauração, no Recife.

Estado de saúde

A mulher deverá receber alta nesta sexta-feira (22). Não há informações sobre o estado de saúde do homem, que está custodiado pela polícia na unidade de saúde. O caso será investigado.