Suspeito de assalto e adolescente são baleados em Caruaru

Um homem suspeito de praticar assaltos foi detido nessa terça-feira (19) no bairro Caiucá, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o homem teria se escondido em uma construção e atirado contra o efetivo, que revidou os disparos.

O homem foi atingido por dois disparos, na barriga e na perna. Uma adolescente de 17 anos que estava próximo ao local foi ferida de raspão. Apesar disto, ainda não se sabe de onde veio o disparo que feriu a mulher.

A suspeita é de que um segundo criminoso teria disparado contra ela, antes da chegada da polícia. Os dois foram levados para o Hospital Regional do Agreste (HRA). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja a entrevista com o soldado França, do 1º Biesp: