Suposto vídeo de detentos na cadeia de Santa Cruz será investigado

NE10 Interior Com informações da TV Jornal Interior

Suposto detento de Santa Cruz do Capibaribe gravou vídeo Foto: reprodução/TV Jornal Interior

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um suposto detento da Cadeia de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, reclamando do tratamento que os detentos estariam tendo na cadeia. Ele diz que agentes penitenciários estariam extorquindo os presos e cobrando preços exorbitantes por alimentos e água.

Os detentos também afirmaram que balas de borracha estariam sendo disparadas pelos agentes. Eles pedem providências e dizem que irão fazer tumultos na unidade caso a direção não tome as medidas necessárias.

Veja o vídeo:

Materiais proibidos foram apreendidos no presídioFoto: divulgação/Polícia Militar

Por meio de nota, a Secretaria Executiva de Ressocialização informou que durante uma revista realizada no presídio na manhã de terça-feira (19), alguns detentos iniciaram uma confusão. Os agentes penitenciários contiveram a confusão, que foi controlada. O conteúdo do vídeo está sendo investigado pela Seres. Durante a revista nas celas do pavilhão foram apreendidos materiais de uso proibido, como cachimbos, aparelhos celulares, carregadores de celular, entre outros.