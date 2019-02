Jovem é morto e criança é baleada em Brejo da Madre de Deus

NE10 Interior

Crime aconteceu no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus Foto: reprodução/TV Jornal Interior

Um jovem foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (18) no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, David Mickael Soares de Assunção, 22 anos, foi abordado por homens armados que efetuaram os disparos.

Um dos tiros atingiu o pé do enteado da vítima, uma criança de nove anos. O menino foi levado para o hospital local. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.