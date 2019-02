Sargento é preso suspeito de vender materiais privativos do Exército em Caruaru

NE10 Interior Com informações do repórter Berg Santos, da Rádio Jornal Caruaru

Uniformes e carteiras do Exército estavam sendo comercializados Foto: divulgação/Polícia Militar

Um sargento do Exército Brasileiro foi preso suspeito de vender materiais de uso privativo da corporação na Feira do Troca, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (17).

De acordo com a Polícia Militar, o 2º sargento lotado em Belo Jardim estava vendendo de forma ilegal fardamentos, coturnos, distintivos e carteiras de profissionais da segurança pública.

Segundo a polícia, esta não foi a primeira vez que o sargento foi preso praticando este tipo de crime. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão para as medidas cabíveis. O caso será investigado. O Exército foi procurado pela reportagem, mas não deu retorno.