Dupla armada rouba R$ 19,7 mil de farmácia em Serra Talhada

Criminosos roubaram R$ 19,7 mil do estabelecimento Foto: divulgação

Dois homens armados com revólver chegaram em uma motocicleta e assaltaram uma farmácia no centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nessa quinta-feira (7).

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos roubaram R$ 19,7 mil do estabelecimento, além de bolsas, carteiras e celulares dos funcionários.

Na fuga, os homens deixaram cair uma mochila com um chinelo, duas camisas e sementes, aparentemente de maconha. O caso será investigado pela Polícia Civil.