Sobrinho é suspeito de matar os tios em Araripina, no Sertão

Delegado George Dantas, de Araripina, explica o caso Foto: reprodução/TV Jornal

Um homem é suspeito de matar os dois tios na Serra dos Simões, na zona rural de Araripina, no Sertão de Pernambuco, nessa quarta-feira (6). De acordo com o delegado George Dantas, o principal suspeito foi preso pouco após o crime, em ação da polícia.

Outras duas pessoas que estavam com o homem também foram levadas para a delegacia. O sobrinho das vítimas confessou o duplo homicídio, assim como um dos homens que estava com ele, que colaborou na ocultação de parte do corpo.

Segundo o delegado, o autor do crime chegou a decapitar um dos tios e cortar o órgão genital dele. O sobrinho das vítimas foi autuado por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O outro suspeito, por ocultação de cadáver.

Veja o vídeo enviado pelo delegado ao programa "Sem Meias Palavras", da TV Jornal Interior: