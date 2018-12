Criança é baleada durante assalto a mercadinho em Caruaru

NE10 Interior

Mercadinho foi assaltado na noite de terça-feira Foto: reprodução/TV Jornal

Uma criança de 10 anos foi baleada durante um assalto a um mercadinho no bairro Cidade Jardim, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa terça-feira (4). A menina foi atingida no fêmur e precisou passar por cirurgia no Hospital Regional do Agreste (HRA).

Os suspeitos fugiram levando o dinheiro do caixa do estabelecimento e celulares de pessoas que estavam no local. Eles teriam disparado após o proprietário do mercado tentar correr atrás da dupla. A Polícia Militar fez buscas na área mas não conseguiu localizá-los.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: