Autônoma é presa suspeita de torturar doméstica no Agreste

Suspeita foi levada para a Delegacia Seccional de Garanhuns Foto: reprodução/Google Maps

Uma trabalhadora autônoma é suspeita de torturar uma empregada doméstica na tarde dessa terça-feira (4) na zona rural de Brejão, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a autoria do crime teria utilizado um chicote para ferir a vítima.

Em depoimento, a vítima disse à Polícia Civil que a suspeita chegou na casa dela e a chamou para mostrar roupas. Porém, a autônoma levou a empregada de carro para uma área de mata, onde a ameaçou com uma faca e em seguida desferiu golpes de chicote na vítima.

A suspeita foi localizada e levada para a Delegacia Seccional de Garanhuns. Os motivos para as agressões não foram informados. O caso será investigado pela Polícia Civil.