Ferrari furtada é apreendida pelo 2º Biesp em Petrolina

Ferrari foi apreendida pelos policiais militares Foto: divulgação/Polícia Militar

Uma Ferrari furtada foi apreendida por uma equipe do 2º Batalhão Integrado Especializado (2º Biesp) na Avenida Dr. Ulisses Guimarães, no bairro Cohab Massangano, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o carro estava sendo transportado por um caminhão guincho que parou em um posto de combustíveis na avenida.

Após consultar a placa da Ferrari, os policiais descobriram que havia uma restrição de furto. Os condutores do caminhão foram levados para a Delegacia de Ouro Preto, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda não há informações sobre onde e como o carro foi furtado, nem sobre o dono do veículo. O caso será investigado pela Polícia Civil.