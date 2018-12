Adolescentes suspeitos de homicídios e tráfico são apreendidos em Belo Jardim

NE10 Interior

Ação foi realizada na cidade de Belo Jardim Foto: reprodução/TV Jornal

As polícias Civil e Militar deflagraram na manhã desta terça-feira (4) uma intervenção policial tática chamada "Pueri 2", com o objetivo de apreender adolescentes suspeitos de atos infracionais voltados para homicídios, tráfico de drogas, roubos, furtos, posse e porte de arma de fogo e estupro na cidade de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão de adolescente infrator, expedidos pela Vara da Infância e Juventude. Quatro dos jovens foram apreendidos; o quinto continua sendo procurado. A ação é realizada sob a presidência do delegado João Carlos Oliveira e coordenação da delegada seccional Luciana Almeida, em parceria com o 15° Batalhão da Polícia Militar, comandado pelo tenente-coronel Robério Luiz.