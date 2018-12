Preso suspeito de estuprar menina de dois anos em Bom Conselho

NE10 Interior

Menina de dois anos foi vítima de estupro Foto Ilustrativa: divulgação

Um homem de 41 anos foi preso no último sábado (1º) suspeito de estuprar uma criança de dois anos na cidade de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a menina estava com a mãe, que bebia com um grupo de amigos na casa do suspeito. Após um momento de distração, em que a criança afastou-se da mãe, a mulher viu a criança sair de um cômodo da residência nua e com sangramento na vagina.

O suspeito estava ao lado com a calça baixa e o órgão genital para fora. Ele fugiu do local e foi encontrado momentos depois pela Polícia Militar. Ele foi preso e levado para o hospital local, onde passou por exames.

Segundo a PM, a equipe médica constatou vestígios de esperma no órgão genital do homem, além de sangue que seria da criança na roupa. O suspeito foi levado para a Delegacia de Garanhuns, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado à cadeia pública local.

A criança apresentou um forte sangramento na vagina e precisou ser transferida a um hospital do Recife para realizar exames. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.