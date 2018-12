Ex-presidiário é assassinado na zona rural de Caruaru

NE10 Interior

Um ex-presidiário foi assassinado a tiros na tarde desse domingo (2) no Sítio Jacaré Grande, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, José Fábio da Silva, de idade não informada, estava na praça do distrito quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a polícia, o homem ainda era usuário de drogas e suspeito de cometer roubos e furtos na região. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade. Ainda não há informações sobre quem cometeu o crime, mas a principal hipótese é que a motivação tenha sido acerto de contas. O caso será investigado pela Polícia Civil.