Empregada é suspeita de furtar R$ 10 mil de casal de idosos no Agreste

Cerca de R$ 10 mil teriam desaparecido da residência Foto: Fotos Públicas

Uma empregada doméstica de 32 anos foi detida nesse domingo (2) suspeita de furtar cerca de R$ 10 mil de um casal de idosos de 83 e 80 anos na cidade de Pedra, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, os filhos do casal disseram que os pais guardavam R$ 19 mil em casa, dos quais cerca de R$ 10 mil desapareceram. Eles começaram a desconfiar da empregada e instalaram câmeras de segurança na residência.

As imagens registraram o momento em que a suspeita retirou R$ 20 no sábado (1º) e no domingo (2). Os filhos dos idosos acionaram a polícia e seguiram para a Delegacia de Arcoverde, onde prestaram queixa. O caso será investigado.