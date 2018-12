Duas mulheres são assassinadas no Agreste de Pernambuco

NE10 Interior

Duas mulheres foram mortas durante o fim de semana em cidades do Agreste de Pernambuco. No sábado (1º), uma mulher foi assassinada com um tiro na cabeça no distrito de São Domingos, que pertence a Brejo da Madre de Deus.

De acordo com a Polícia Militar, Paula Roberta Siqueira, 28 anos, teria sido morta pelo companheiro, identificado como Reinaldo Salvino da Silva. Após o crime, o irmão dela pegou a arma e atirou contra o suspeito, que foi atingido de raspão. O homem foi encaminhado ao hospital local e preso em flagrante após o atendimento. O irmão da vítima fugiu.

Também no sábado, a dona de um bar, de 48 anos, foi assassinada na cidade de Buíque. Segundo a polícia, a vítima estava no estabelecimento quando o suspeito chegou pedindo uma bebida. Ela negou e foi esfaqueada. A mulher chegou a ser levada para a Casa de Saúde da cidade e transferida para o Hospital Regional de Arcoverde, mas não resistiu e faleceu. O suspeito não foi encontrado.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. Ambos os casos serão investigados pela delegacia das respectivas cidades.