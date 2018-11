Suspeitos de assalto a banco em São Joaquim do Monte são presos

NE10 Interior

Agência bancária foi assaltada na manhã desta sexta-feira em São Joaquim do Monte Foto: WhatsApp/TV Jornal

Um assalto foi registrado no fim da manhã desta sexta-feira (30) no Banco do Brasil da cidade de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco. Quatro homens teriam participado da investida.

O subgerente da agência foi feito refém durante a ação e já foi liberado. Ele não ficou ferido. De acordo com a delegada Gabrielle Nishida, os criminosos fugiram em direção à cidade de Agrestina.

Os assaltantes foram abordados por equipes da Polícia Militar quando passavam pela cidade de Caruaru, também no Agreste. Um deles foi baleado e outros dois foram presos.

O ferido foi levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA). A polícia procura o quarto integrante da quadrilha. Os presos foram levados para a Delegacia de Plantão de Caruaru. A polícia ainda não tem a informação da quantia roubada. O caso será investigado.