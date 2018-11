Homem pula muro de residencial e mata jovem em Garanhuns

NE10 Interior

Jovem foi assassinado dentro de condomínio Foto: Portal Agreste Violento

Um jovem foi assassinado na noite dessa quinta-feira (29) no Residencial Manoel Camelo, no bairro Cohab II, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, João Paulo Clementino da SIlva, 18 anos, foi atingido por vários disparos na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas disseram à polícia que o suspeito de cometer o crime usava um capacete e pulou o muro do residencial para procurar a vítima, que estava em uma praça do condomínio. Ainda não há informações sobre a identidade do suspeito, nem a motivação do crime.

A PM realizou buscas na área, mas não conseguiu encontrar o autor do crime. O corpo do jovem foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste, e o caso será investigado pela Polícia Civil.