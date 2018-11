Criminosos utilizam uniformes de policiais para cometer delitos no Agreste

NE10 Interior

Uniformes da Polícia Civil estão sendo utilizados para cometer crimes Foto: reprodução/TV Jornal

A prática de crimes por bandidos utilizando uniformes de policiais tem se tornado cada vez mais recorrente na região do Agreste de Pernambuco. Assaltos e até homicídios já foram cometidos por pessoas com roupas de policiais. De acordo com a Polícia Civil, é necessário se atentar a alguns elementos para evitar ser vítima deste tipo de crime.

