Vigilante morto em Gravatá será sepultado nesta quinta no Recife

Caso aconteceu em um posto de combustíveis de Gravatá Foto: Carolina Pinto/TV Jornal Interior

O vigilante do carro-forte que foi assassinado durante uma tentativa de assalto na cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (27) será sepultado nesta quinta-feira (28), às 11h, no Cemitério de Santo Amaro, no Recife.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira, quando um grupo armado chegou ao posto de combustíveis em que o carro-forte havia parado e atirou contra dois vigilantes e uma cliente.

Um dos vigilantes, identificado como Rogério Cremildo Bezerra, 41 anos, não resistiu e faleceu. Ele iria fazer aniversário no próximo domingo e morava em Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes.

Um segundo vigilante ficou ferido e foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife. Uma mulher que estava no posto também foi ferida e levada para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru. Ela foi atendida e liberada.