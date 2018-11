Suspeitos de roubar carro são presos em Caruaru

NE10 Interior

Criminosos abandonaram o carro e correram Foto: reprodução de vídeo

Dois homens foram presos nessa terça-feira (27) suspeitos de roubar um carro no bairro São Francisco, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um homem, foi abordado por dois assaltantes armados, que levaram o carro, o celular e R$ 231.

A PM fez rondas na área e localizou o carro roubado. Os criminosos pararam o veículo e tentaram fugir a pé. Um dos homens tentou se desfazer de um revólver calibre 38, com seis munições. Ambos foram capturados com o apoio do efetivo do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp). A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Plantão.