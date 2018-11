Suspeito de matar dona de casa é preso em Bom Jardim

NE10 Interior

Eliane Ferreira do Nascimento foi morta no dia 6 de novembro Foto: reprodução/TV Jornal

Um jovem foi preso nessa terça-feira (27) em cumprimento a mandado de prisão. Ele é suspeito de matar a tiros a dona de casa Eliane Ferreira do Nascimento. O caso aconteceu no dia 6 de novembro deste ano, na residência da vítima, localizada no distrito de Bizarra, na zona rural de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco.

José Manoel Francisco dos Santos Filho, 20 anos, foi apresentado na Delegacia de Bom Jardim e levado para a Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro. De acordo com as investigações, a morte da dona de casa teria sido encomendada por Josefa Soares de Sousa, conhecida como "Zefinha da Água", que foi presa no dia seguinte ao crime. Ela foi levada para a Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, no Recife.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime teria sido um relacionamento do marido da vítima com a suspeita, que não aceitava que ele continuasse casado. Antes do assassinato, Josefa já teria ameaçado Eliane de morte.