Tamandaré recebe capacitação para o edital de Microprojetos Culturais

A cidade de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, recebe nesta sexta-feira (7) uma ação formativa sobre o processo de inscrição do edital Microprojeto Cultural, oferecido pela Secretaria Estadual de Cultura e Fundarpe. O edital foi lançado com o objetivo de incentivar a produção de atividades artístico-culturais de baixo orçamento e estimular a criação e participação do produtor e criador no desenvolvimento da arte e da cultura, com foco na regionalização.

A capacitação será gratuita, das 8h às 18h, e acontecerá no auditório do Forte Santo Inácio. A formação para jovens realizada pela Secult-PE/Fundarpe circulou por 16 cidades das 12 regiões de desenvolvimento do Estado. Os encontros contaram com parcerias entre secretarias estaduais, como a da Mulher e de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, além da Secretaria Executiva de Juventude do Recife.

A ideia é incentivar o público alvo do edital de Microprojetos Culturais: pessoas entre 18 a 29 anos, moradores de áreas de vulnerabilidade social, com algum trabalho na área de produção de atividades artístico-culturais.

Receberam o ciclo de capacitação os municípios de Belo Jardim, Afogados da Ingazeira, Petrolândia, Garanhuns, Glória do Goitá, Ilha de Itamaracá, Santa Maria da Boa Vista, Arcoverde, São José do Belmonte, Gameleira, Brejo da Madre de Deus, Surubim, Exu, Limoeiro e Jaboatão dos Guararapes.