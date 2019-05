Avião do cantor Gabriel Diniz cai em Sergipe

NE10 Interior

Cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, estava no avião que caiu; não há informações sobre o estado dele Foto: divulgação

Um avião bimotor caiu em uma região de mangue no início da tarde desta segunda-feira (27) em Porto do Mato, na cidade de Estância, região sul de Sergipe. O cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, estava entre os passageiros da aeronave, de acordo com informações repassadas ao portal UOL por meio da assessoria de imprensa.

Próximo ao local do acidente, foram encontrados documentos do artista, incluindo o passaporte dele. Três corpos foram encontrados na área, mas ainda não foram identificados. Não há informações sobre a situação do cantor.

Gabriel Diniz havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite desse domingo (26). Na sexta-feira (24), ele se apresentou em um casamento em Caruaru (PE).

O cantor alcançou sucesso nacional com a música "Jenifer", que foi um dos principais hits do Carnaval 2019. Gabriel Diniz está marcado para se apresentar no dia 7 de junho no São João de Caruaru, além de festas privadas como JPZ Drilha.