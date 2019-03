YouTube diz não ter encontrado 'desafio Momo' em vídeos infantis

JC Online

Os relatos sobre o desafio circularam em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, vindos de pais preocupados Foto: Reprodução/Youtube

Nos últimos dias, relatos começaram a circular sobre a inserção do chamado "desafio do Momo", no qual a personagem incentiva o suícidio, em vídeos do YouTube Kids, plataforma de conteúdo infantil. O YouTube Brasil, no entanto, comunicou nesta segunda-feira (18) que não detectou nenhum vídeo promovendo esse desafio.

Sobre o desafio Momo: não encontramos nenhum vídeo que promova um desafio Momo no #YouTubeKids. Qualquer conteúdo que promova atos nocivos ou perigos é proibido no YouTube. Se encontrar algo parecido, denuncie. — YouTube Brasil (@YouTubeBrasil) 15 de março de 2019

Os relatos começaram a circular em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, vindos de pais preocupados que os filhos teriam se assustado com a boneca japonesa aparecendo no meio de vídeos infantis.

ANTENÇÃO



serio, serio mesmo



cuidado com o que seus irmaozinhos//filhos (crianças no geral) têm assistido, no meio de vários vídeos normais tem umas cenas bem bizarras



nesse, a “momo” pede para pegar uma faca e se cortar, existem varios relatos de crianças que tem obedecido



rt pic.twitter.com/Sa0hvZ1e8R 17 de março de 2019



No exterior, a plataforma de vídeo já havia afirmado, em fevereiro, que não havia detectado o reaparecimento de vídeos no site nos quais a personagem de aparência macabra tenta levar crianças ao suicídio, além de ter decidido desmonetizar conteúdos que tratem do tema.

Filtros na plataforma infantil

A imagem de Momo ainda é permitida no YouTube normal, como, por exemplo, em vídeos de notícias ou de discussões sobre o caso, mas é proibida na versão infantil da plataforma e foi retirada inclusive dos termos de busca do aplicativo do YouTube Kids.

De acordo com a empresa, o YouTube kids utiliza "uma mistura de filtros e comentários de usuários, além de revisores humanos, para que os vídeos sejam adequados para toda a família".