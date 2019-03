Trump, ao lado de Bolsonaro: 'Brasil e EUA nunca estiveram tão unidos'

JC Online

Presidentes trocaram camisas Foto: Brendan Smialowski / AFP

"Brasil e Estados Unidos nunca estiveram tão próximos". A frase é do presidente dos EUA, Donald Trump, que disse isso ao lado do Chefe de Estado brasileiro Jair Bolsonaro em um encontro na Casa Branca, em Washington, nesta terça-feira (18). O norte-americano recebeu Bolsonaro na porta da residência, por volta das 13h. Eles se cumprimentaram e posaram para fotografias.

"Ele quer uma América grande, e eu quero um Brasil grande. O Brasil estará mais do que nunca engajado com os Estados Unidos", disse o presidente do Brasil no encontro. O planejado é uma conversa reservada, de cerca de 20 minutos, da qual participaram apenas os dois e os intérpretes.

Antes do encontro, os dois presidentes deram breves declarações aos repórteres presentes. Trump presenteou Bolsonaro com um uniforme da seleção americana de futebol personalizada. O brasileiro retribuiu com uma camisa da equipe brasileira, com o nome de Donald Trump.

Declaração à imprensa

Ao final, nos jardins da Casa Branca, Bolsonaro e Trump deverá ocorrer uma declaração à imprensa. Há a previsão de entrevista coletiva com direito a quatro perguntas, das quais duas feitas por jornalistas americanos.

A viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos é a primeira com caráter bilateral. Mas a segunda internacional, pois a primeira foi a Davos, na Suíça, para o Fórum Mundial.