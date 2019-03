“As pessoas querem que eu tenha a mesma cara de 20 anos”, diz Xuxa

BLOG SOCIAL 1

Xuxa também defendeu que a vida de um artista não é 100% pública. Foto: Imagem/Reprodução/Bruno Rangel

No último domingo, 17, Xuxa Meneghel foi entrevistada pelo youtuber Maicon Santini e revelou detalhes sobre sua vida pessoal. No vídeo, ela admite que os fãs têm dificuldade em lidar com a aceitação de sua idade. “Vejo que as pessoas levam para um lado esquisito se eu corto o cabelo, se não corto, se tô mais gorda, mais velha, não uso botox. (…) Fico triste quando vejo que as pessoas querem que eu tenha a mesma cara de 20 anos atrás. Eu não vou ter”, afirmou.

Ainda no bate-papo, ela falou sobre o orgulho que possuí em envelhecer. “Eu estou muito bem sabendo que tenho minhas limitações. Que a minha voz não é a mesma. Tô rouca. Que não canto mais naquele tom. Sim, tô velha. Minha pele é enrugada sim, pego muito sol e não faço plástica, não uso botox e não quero”, disse a apresentadora da Record TV.

Xuxa também falou sobre privacidade e defendeu que a vida de um artista não é 100% pública, existindo restrições. “Eu acho horrível alguém chegar e falar: ‘Nossa, fulana deu pra fulano’. Deixa fulana dar, é dela. Deixa ela dar pra quem ela quiser. Quem tem alguma coisa a ver com isso? A gente tem a vida pública, mas é até a página 10. Eu deixo você ler até a página 10, rabisque, mas depois da página 10 não é mais vida pública, mas é minha vida e ninguém tem nada com isso”.