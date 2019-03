Presidente do Sport revela que Durval deve encerrar carreira profissional

JC Online

Durval se recupera de uma artroscopia Foto: Acervo JC Imagem

Campeão pelo Sport e Santos, o zagueiro Durval pode ter uma reviravolta na carreira e anunciar sua aposentadoria nos próximos dias. De acordo com o presidente do Leão, Milton Bivar, o jogador de 38 anos aguarda o resultado de um exame para especificar o grau de uma lesão no joelho. O mandatário ainda revelou que possivelmente Durval não tenha condições de voltar a jogar futebol profissionalmente.

FORA DO PERNAMBUCANO

"Hoje mesmo vamos ter uma conversa com ele. Porque praticamente ele vai ser comunicado que está fora do Campeonato Pernambucano (as inscrições para o Estadual terminam na sexta-feira (15). Não vamos poder contar com Durval no Campeonato Pernambucano. Apareceram alguns problemas com ele e tivemos que fazer alguns exames, entre eles artroscopia, que é o exame mais importante para saber se o atleta tem algum problema no joelho. Fatalmente pode se chegar a conclusão que ele não poderá continuar no esporte de alta performance, profissional", observou o presidente rubro-negro, em entrevista à Rádio Jornal.

Durval vem reclamando de dores no joelho e precisou realizar uma artroscopia, no dia 24 do mês passado, para avaliar a gravidade da lesão.

O contrato do "xerife" com o Sport encerrou no final de 2018 e, até as primeiras semanas de 2019, o futuro do zagueiro na Ilha do Retiro estava incerto. Especulou-se que o jogador encerraria a carreira. Mas Milton Bivar anunciou no dia 1º de fevereiro que era interesse do Leão firmar nova parceria até dezembro de 2019, o que ainda não aconteceu. A diretoria rubro-negra aguarda justamente a recuperação do zagueiro para assinar o novo contrato.