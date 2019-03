Sport fica próximo de acerto com atacante Hyuri

JC Online

Atleta de 27 anos deve fechar contrato com o Leão nesta quarta-feira Foto: Bruno Cantini/Atlético MG

O Sport está próximo de contar com mais um reforço para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Hyuri, de 27 anos, que pertence ao Atlético-MG. Ele vem para o Leão como parte do acordo realizado com o Galo após a negociação de Jair. O atacante já está no Recife e realiza exames médicos. O último clube do avançado foi a Ponte Preta, na disputa da Série B de 2018. Na Macaca, Hyuri fez 12 jogos e marcou apenas um gol.

De acordo com apuração da reportagem do Jornal do Commercio, o atacante já deve estar na Ilha do Retiro nesta quarta-feira para acompanhar o jogo contra o Salgueiro. Entretanto, a diretoria leonina adota cautela e não confirma o acerto. “Ele está vindo ainda. Só confirmamos algo quando o contrato está assinado. Mas está havendo uma negociação”, resumiu o diretor de futebol do Sport, Nelo Campos.

Por outro lado, as tratativas com o volante Yago, que também pertence ao Atlético-MG e que está emprestado ao Al-Qadisiya, da Arábia Saudita, estão encerradas. O Sport tinha interesse no jogador, porém as conversas estavam emperradas por conta do atual clube dele, que não pretendia liberá-lo.

O Sport conta agora com oito jogadores para o seu ataque. Hyuri chega para disputar posição com Guilherme, Ezequiel, Luan e Alisson Farias nas pontas do Rubro-negro. Além deles, Elton, Hernane e Juninho completam o setor.