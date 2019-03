Após morte de cão, Xuxa é substituída por Marcos Mion em gravação

Estadão Conteúdo

Xuxa e são cãozinho falecido Foto: Facebook/Reprodução

A apresentadora Xuxa Meneghel lamentou a morte de seu cachorro, Dudu, nesta segunda-feira, 11. Por conta da perda, ela não participou das gravações do reality show The Four. Para seu lugar, a Record TV convocou Marcos Mion.

"Acreditar que houve erro médico não o trará de volta, então é com muita dor no coração que digo a todas as pessoas que entendem que um serzinho veio ao mundo pra dormir ao meu lado, comunicava com sorrisos e beijava sempre que queria demonstrar que me amava, se foi", lamentou Xuxa em seu Instagram.

"Sei que uns vão dizer [que] era apenas um cachorro... Na verdade, verdade pura, era um filho que me deixou muito cedo... Não estava doente e por isso me dói mais em saber que nunca mais sentirei seu cheiro, seus beijos", complementou.

Confira a publicação de Xuxa abaixo: