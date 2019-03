Alexandre Frota entra com representação criminal contra José de Abreu

JC Online

Embate entre José de Abreu e Alexandre Frota chega em outra capítulo Foto: Globo/Reprodução

Alexandre Frota, deputado federal (PSL) eleito por São Paulo, protocolou uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra o ator José de Abreu. O parlamentar afirma que Abreu cometeu diversos crimes, principalmente na recepção que teve no aeroporto do Galeão no último dia 8, após se proclamar presidente do Brasil pelas redes sociais.

Recepção

No aeroporto, José de Abreu participou de uma "posse simbólica", discursando e sendo aplaudido pelos presentes. Frota diz ainda que apresentará provas na Câmara de que o ator teria cometido irregularidades ao utilizar a Lei Rouanet.

Ao divulgar nas redes sociais a representação criminal, o deputado foi respondido pelo ator. "Fala, Alexandre! A prótese ainda funciona? O cérebro sei que nunca", afirmou José de Abreu. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou que iria processar o ator.