Lilia Cabral se emociona e fala sobre experiência de contracenar com a filha

Lília Cabral e sua filha, Giulia Figueiredo Foto: Reprodução/Instagram

Os mais de 35 anos de carreira de Lilia Cabral não retiraram da atriz as possibilidades de se surpreender e emocionar na teledramaturgia. Nessa semana, ela sentiu pela primeira vez a experiência de contracenar com sua filha, Giulia Figueiredo. A veterana, que faz parte do elenco de O Sétimo Guardião, utilizou seu Instagram para dividir com seus 1,4 milhão de seguidores uma imagem do momento e elogiou bastante a jovem.

“Pela primeira vez mãe e filha contracenando… Minha paixão, meu orgulho! Davi, querido, obrigada pelo seu carinho e generosidade”, escreveu Lilia Cabral. A atriz vive a personagem Valentina Marsalla na trama de Aguinaldo Silva.