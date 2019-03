Turista alemão morre durante voo com destino ao Recife

JC Online

O turista chegou a receber atendimento médico dentro do avião, mas não resistiu Foto: Divulgação/PF

Um turista alemão morreu, por volta das 18h20 da terça (5), em um voo que partiu de São Paulo com destino ao Recife. Segundo a Polícia Federal (PF), Horst Gerard Elsner, de 61 anos, faleceu após passar mal dentro da aeronave, e teve o corpo recolhido por policiais federais no Aeroporto Internacional do Recife.

Ainda de acordo com a PF, o estrangeiro estaria acompanhado de uma amiga polonesa durante o voo. Horst Gerard estava no País com visto de turista. Passageiros disseram à PF que o alemão começou a se sentir mal dentro do avião e foi atendido por uma equipe médica e de enfermeiros que estavam na aeronave. Apesar do socorro, o turista não resistiu.

Investigações

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para realizar uma perícia no corpo do estrangeiro, com o objetivo de apontar qual foi a causa do óbito. Caso seja constatada que a morte do turista foi provocada por causas naturais, como a infarto, a investigação será concluída. Porém se as causas da morte tiverem uma conotação criminosa, a PF investigará o caso, por ter ocorrido a bordo de um avião.