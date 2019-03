Central vence América e assume liderança do Campeonato Pernambucano

JC Online

Atual vice-campeão, Central faz ótima campanha outra vez Foto: Bobby Fabisak/JC Imagem

O Central é o novo líder do Campeonato Pernambucano. Jogando fora de casa, no estádio Ademir Cunha, em Paulista, a Patativa venceu o América por 2x1, de virada, na noite desta quinta (28/2), no fechamento da sétima rodada do Estadual. A nota triste foi o baixo público: apenas 156 torcedores.

Com a vitória, o alvinegro alcançou os 16 pontos, isolando-se na ponta do certame. Náutico e Sport somam 15 pontos. O Santa Cruz é o quarto colocado, com 13. Os corais têm um jogo a menos, assim como o Salgueiro (10 pontos). Ambos se enfrentam na Quarta-Feira de Cinzas.

GOLS

O América, lanterna, com apenas um ponto, abriu o placar com gol de Marcus Bala aos 12 minutos do primeiro tempo. O Central só virou na etapa final. Aos 22, Leandro Costa empatou. Aos 37, a virada veio com George, que na comemoração recebeu o segundo amarelo e foi expulso.