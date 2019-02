Túlio Gadêlha ‘desafia’ Bolsonaro a cantar hino nacional

TV JORNAL | BLOG DO JAMILDO

Foto: Najara Araújo | Agência Câmara

O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) criticou o governo de Jair Bolsonaro (PSL), nessa quarta-feira (27), na tribuna da Câmara. O parlamentar afirmou que a “presepada” da semana foi do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, ao recomendar às escolas colocar os alunos para cantar o hino nacional e gravar em vídeo o momento. “Até me parece uma boa ideia, deputado Alexandre Frota (PSL-SP). Inclusive, desafio o presidente Jair Bolsonaro a cantar corretamente o hino”, ironizou.

“Mas na carta, o ministro pediu também que essa ação fosse filmada e lida uma mensagem que era concluída com o slogan da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, uma solicitação de manifestação de autoritarismo inédita na história do Brasil”, reclamou. “Eu queria falar para o senhor ministro da Educação: ‘É ilegal, senhor ministro da Educação, filmar, utilizar imagem de crianças sem prévia autorização de seus responsáveis. Sua solicitação fere, acima de tudo, a autonomia da gestão nas escolas”, disse.

Problemas nas escolas

Túlio Gadêlha defendeu ainda a gravação de problemas estruturais em escolas.

“Se é para filmar, então, filme as instalações precárias que há nas escolas hoje no Brasil, que filme a quadra mal mantida ou inexistente na grande parte das escolas do País, que filme a defasada e insuficiente grade curricular dos nossos alunos, que filme também as nossas salas de aula sem professor, e o Estado nem dá condições para que eles possam diariamente frequentar a escola. Aproveite e filme também o contracheque desses professores, filme a merenda, filme as agressões diárias que sofrem todos os profissionais de educação no Brasil”, afirmou.

O deputado concluiu o discurso usando o slogan de Bolsonaro para criticá-lo. “Precisamos ter responsabilidade. Nenhum governo pode estar acima de tudo e nenhuma crença pode estar acima de todos.”