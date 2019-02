Oposição faz #PresidenteLaranjaNuncaMais ser assunto mais comentado do Twitter

Estadão Conteúdo

Ator ironizou Juan Guaidó e se autoproclamou Presidente do Brasil Foto: Reprodução/Twitter

Políticos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro e personalidades críticas ao governo impulsionaram na manhã desta quinta-feira, 28, a hashtag PresidenteLaranjaNuncaMais, que se tornou o assunto mais comentado do Twitter no Brasil. A expressão é referência às denúncias de candidaturas laranja no PSL, partido do presidente, durante as últimas eleições.

campanha foi lançada pelo ator José de Abreu. Apoiador histórico do PT, Abreu já havia usado o Twitter na última segunda-feira (25) para se autoproclamar presidente do Brasil, uma provocação ao presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, que é apoiado pelo governo brasileiro em detrimento de Nicolás Maduro. A brincadeira, popularizada com a hashtag ZeDeAbreuPresidenteDoBrasil, cativou aos poucos políticos de oposição.

Petistas aderiram

A deputada federal Margarida Salomão (PT-MG) entrou na troça e se autointitulou presidenta da Câmara dos Deputados. Se valendo do cargo fictício, informou "que a casa integra oficialmente os esforços para subir a tag #PresidenteLaranjaNuncaMais, sugerida pelo exmo. Sr. Presidente Zé de Abreu", escreveu, marcando o ator no tuíte.

Outro petista que aderiu à campanha foi o deputado federal pelo Paraná Enio Verri, que aproveitou para criticar a proposta de reforma da Previdência. "Estabelecer 40 anos de contribuição ininterruptos para um trabalhador rural ter direito a 100% da aposentadoria é condená-lo a trabalhar até a morte", escreveu. Outros deputados federais, como Helder Salomão (PT-ES) e Erika Kokay (PT-DF) também aderiram à #PresidenteLaranjaNuncaMais.