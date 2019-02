Internautas se revoltam com Zezé di Camargo após alfinetada em sobrinho

BLOG SOCIAL 1

Zezé di Camargo Foto: Reprodução/Youtube

Internautas não gostaram nem um pouco de uma atitude tomada por Zezé di Camargo nas redes sociais. No Instagram, o cantor comentou em uma foto do seu sobrinho alfinetando Wesley Camargo, seu sobrinho, o questionando sobre o porquê de ter poucas fotos com sua família materna. O rapaz, que é corretor de imóveis, é filho de Luciano com Cleo Loyola. O ex-casal não tem uma boa relação.

O rapaz, que é corretor de imóveis, publicou uma foto ao lado da filha no que parece ser um brinquedo de parque. Na legenda, ele brincou: “A cara dela de tipo: – Pai foto agora não…. deixa eu brincar”.

Veja a pulicação

“Engraçado. Estava vendo o seu Instagram. Você só tem fotos com a família do seu pai, né? Meu pai, minha mãe, meus filhos…Você não tem família materna, não?”, lia-se no comentário deixado de Zezé di Camargo, que fazia contraste com os elogios deixados por seguidores.

A resposta de Wesley, porém, foi mais tranquila: “Primeiramente, benção, tio. Me desculpe, mas não entendi o seu questionamento. Mas se reparar melhor, tem foto da minha avó materna, vou até marcar o senhor na foto para localizar melhor! E já que se interessou em saber, sim, eu tenho bastante foto com minha família materna, mas no Facebook. Porque é por essa rede social que minha família materna mais usa! Fique com Deus e desculpa qualquer coisa. Te amo”.