Fábio Jr. fala sobre extraterrestres: “Já vi discos voadores muitas vezes”

Em participação no canal da youtuber Maria Cavalcanti, cantor contou sua experiência com o assunto. Foto: Reprodução

Fábio Jr. acredita que já foi capaz de visualizar o que a Nasa e outros órgãos espaciais não foram capazes de comprovar até os dias atuais: a existência de vida extraterrestre. Em participação no canal da youtuber Maria Cavalcanti, ele contou sua experiência com o assunto.

“Já vi discos voadores por muitas vezes, em casa, no Rio de Janeiro. (…) Meus filhos já viram comigo, a Fernanda [esposa do cantor] também já viu comigo. Você acha que no planetinha que a gente vive, desse tamanhinho, somos a civilização mais evoluída do universo?”, questionou Fábio Jr.

De fato, o pensamento de Fábio Jr. sobre a (i)relevância do nosso planeta dentro de um universo gigantesco já foi tema de grandes livros que revolucionaram a astrofísica moderna. Karl Sagan, vale lembrar, escreveu o livro Pálido Ponto Azul em 1996 em referência ao nosso planeta.

Para que se tenha noção, o diâmetro do nosso universo observável gira em torno dos 90 bilhões de anos-luz. Caso se interesse pelo assunto, livros como Cosmos (Carls Sagan, 1983) e Uma Breve História do Tempo (Stephen Hawking, 1988) são boas indicações de leituras iniciais.

Confira no vídeo a seguir: