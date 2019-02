Vídeo: homem joga ácido no rosto de ex-mulher e na irmã dela em loja

TV JORNAL

Uma mulher foi atacada por ex-marido e teve o rosto queimado com ácido muriático, em Alagoas. O crime foi filmado. A vítima e a irmã estavam em uma loja de roupas, quando foram surpreendidas pelo agressor. As imagens mostram o momento em que o suspeito joga o líquido, que atinge as mulheres. O homem estaria inconformado com a separação. Segundo a Polícia Civil do estado, quando ele for preso, vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal.

