José de Abreu ironiza Juan Guaidó e se autodeclara presidente da república

BLOG SOCIA 1

Em crítica a Juan Guaidó, José de Abreu se autodeclara presidente do Brasil Foto: Reprodução

As terras abaixo da Linha do Equador ganharam mais um presidente autodeclarado. José de Abreu utilizou seu Twitter para ironizar a situação de Juan Guaidó na Venezuela e se autodeclarou Presidente do Brasil.

A iniciativa do ator repercutiu nas redes e ganhando críticas e apoio de internautas, que entraram na onda da ironia e produziram uma montagem do artista com a faixa presidencial.

Do Velho Continente, José de Abreu anunciou: “Sou o novo presidente do Brasil! Estou na Grécia e assumo no dia 8 de março, no Galeão! (…) A partir de hoje eu sou o auto-declarado Presidente do Brasil. Igual fizeram na Venezuela. Lula está nomeado chefe da casa civil, militar e religiosa do Brasil”.

A brincadeira crítica de José de Abreu cai sobre Juan Guaidó, deputado da Assembleia Nacional que busca a presidência da Venezuela durante uma crise no seu país. Ele é impulsionado ao cargo com apoio dos Estados Unidos, da Organização dos Estados Americanos e de países europeus.

Apesar da situação cômica criada por José de Abreu, a crítica teve repercussão e o ator já parece ter até um líder de oposição. O ex-ator pornô e deputado federal pelo PSL Alexandre Frota discursou na câmara contra a brincadeira virtual do ator.

Nas redes:

Sou o novo presidente do Brasil! Estou na Grécia e assumo dia 8/3 no Galeão. — José de Abreu, autoproclamado Presidente do Brasil (@zehdeabreu) 25 de fevereiro de 2019

Meu figurino para a posse: pic.twitter.com/vuqPQhsN6X — José de Abreu, autoproclamado Presidente do Brasil (@zehdeabreu) 26 de fevereiro de 2019

A partir de hoje eu sou o auto-declarado Presidente do Brasil. Igual fizeram na Venezuela. Lula está nomeado chefe da casa civil, militar e religiosa do Brasil. — José de Abreu, autoproclamado Presidente do Brasil (@zehdeabreu) 26 de fevereiro de 2019

Vamos exigir respeito à minha autodeclarada Presidencia como estão dando para o venezuelano. Porque ele tem e eu não? — José de Abreu, autoproclamado Presidente do Brasil (@zehdeabreu) 26 de fevereiro de 2019