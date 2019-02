Fãs pagam pedágio e 'salvam' Simone, dupla de Simaria

TV JORNAL

Simone, da dupla Simone e Simária, teve um probleminha ao passar por um pedágio e foi salva por fãs. Ela se esqueceu de levar dinheiro e estava só com cartão de crédito, não podendo pagar. Os fãs, que estavam no local fez o favor e Simone gravou um vídeo agradecendo. Logo depois disso, o pneu do carro da cantora furou.

