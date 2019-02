Enquete: Para você, qual foi o Galo da Madrugada mais bonito?

TV JORNAL

Foto: André Nery / Acervo / JC Imagem

O Galo da Madrugada do Carnaval 2019 ainda não está nem de pé, mas as primeiras imagens já deixaram os foliões divididos sobre a beleza do gigante e várias comparações com os visuais dos anos anteriores. Assim, a TV Jornal quer saber qual o Galo da Madrugada mais bonito para você!

Em 2019, o Galo da Madrugada está sendo confeccionado pelo artista plástico, designer e consultor pernambucano Leopoldo Nóbrega. Neste Carnaval, o gigante visa fortalecer uma rede de artesãos, voluntários e técnicos provenientes da periferia da cidade, enaltecendo a importância destes profissionais que fazem de Pernambuco um celeiro de talentos naturais. Para dar vida à alegoria, trabalham na equipe doze carnavalescos da Bomba do Hemetério e mais oito técnicos do Arte Plenna, empresa de Leopoldo em parceria com a irmã e sócia, Germana Nóbrega.

