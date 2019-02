Pipico está liberado para atuar em Santa Cruz x Vitória de Santo Antão

JC Online

Pipico pegou seis jogos de suspensão pela expulsão diante do Petrolina, pelo Pernambucano Foto: Diego Nigro/Arquivo JC Imagem

O Santa Cruz vai poder contar com um de seus principais jogadores no duelo desta quarta-feira (26), contra o Vitória de Santo Antão, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. O atacante Pipico está liberado para entrar em campo no duelo marcado para as 20h30, na Arena de Pernambuco, graças a um efeito suspensivo conquistado pelo tricolor. Julgado pela 1ª comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE), o atleta pegou seis jogos de gancho em razão da expulsão na partida contra o Petrolina, no último dia 6. Como já cumpriu a automática, ainda restam cinco.

O efeito suspensivo da pena de Pipico foi deferido pelo auditor do pleno e vice-presidente do TJD-PE, Delmiro Dantas Campos Neto, com base no que está previsto na Lei Pelé. Quando o atleta pega mais de dois jogos de suspensão, ele tem direito ao efeito suspensivo até que o mérito seja julgado.

AGRESSÃO

"Nas razões do recurso voluntário, a gente demonstrou que a súmula do árbitro (José Washington) na verdade não retrata a realidade. Nas imagens disponíveis, que são de domínio público, Pipico sequer agrediu, enquanto foi relatado que houve uma agressão literal, brutal. Não houve sequer a agressão física, mas isso é uma questão de mérito. O que o tribunal apreciou foi o requerimento de pedido de efeito suspensivo que é espécie de posição da Lei Pelé", explicou o representante jurídico do Santa Cruz Pedro Avelino.