Mulher gasta R$ 95 mil para se parecer com esposa do príncipe Harry

Xochytl (à esquerda) e Meghan Markle: parecidas? Foto: Reprodução/Instagram(iamxochigreer)

Aquela história de querer ficar parecida com a Barbie está ultrapassada! Agora, uma advogada americana de 36 anos gastou o equivalente a R$ 95 mil em diversos procedimentos estéticos para ter as características físicas da sua compatriota Meghan Markle, esposa do príncipe Harry.

Xochytl Greer é de Houston (Texas, EUA) e, dentre as cirurgias plásticas, realizou rinoplastia (plástica no nariz), lipoescultura no abdômen e nas coxas, Brazilian lift (técnica para levantar o bumbum) e preenchimento labial e sob os olhos.

‘Uma melhor versão’

Dá para comparar?Foto: Reprodução/Facebook

Xochytl diz que agora se sente como uma princesa. “Quando me olho no espelho, estou novamente feliz. Ainda me vejo, mas uma melhor versão de mim”, disse ela, segundo o Daily Mirror.

“Ela é classuda, muito fotogênica e é absolutamente bonita”, comentou Xochytl sobre a duquesa de Sussex, de 37 anos. E, para se parecer também na classe, a advogada tem usado vestidos parecidos com os de Meghan.

Procedimento cirúrgico

Xochytl antes e depois da transformação estética Foto:Reprodução/Instagram(iamxochigreer)

O processo de construção da nova aparência de Xochytl Greer foi feito pelo cirurgião Franklin Rose, em novembro do ano passado. Segundo ele, a beleza de Meghan é comparável à de Grace Kelly (atriz, já falecida, que se tornou princesa de Mônaco nos anos 1950). “As mulheres querem ter o nariz dela”, declarou.

