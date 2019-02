Vídeo: policial militar é baleado, abandona carro e homem é atropelado

TV JORNAL

Foto: Reprodução/TV Jornal

Um policial militar foi baleado no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. O crime foi filmado. Nas imagens, um homem se aproxima do carro do PM e atira. O soldado Adriano Gomes da Silva, de 34 anos, desce do veículo e foge correndo.

O homem persegue o policial e atira várias vezes. O automóvel do PM desce a rua e quase atropela um rapaz, que estava deitado no chão para se proteger dos tiros. A informação é de que foram, pelo menos, quatro disparos.

O policial militar foi atingido na perna, braço e testículos, e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. De acordo com a polícia, ele tinha participado de um bloco de carnaval antes da tentativa de homicídio.

Veja o flagrante:

Via TV Jornal