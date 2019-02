Sem acordo entre Sport e São Paulo, Diego Souza segue no Morumbi

JC ONLINE - Klisman Gama

Negociações começaram na última quarta-feira (20), mas não tiveram um desfecho positivo para o Leão Foto: Érico Leonan/SPFC.net

As negociações entre Sport, Diego Souza e São Paulo chegaram ao fim. O Leão atingiu o seu teto financeiro para tentar repatriar o meio-campista. A possibilidade do retorno do atleta surgiu na última quarta-feira (20), já que o mesmo perdeu espaço no Tricolor Paulista, e o seu atual clube iria tentar negociar alguns dos seus atletas com alto salário. Porém, o valor oferecido pelo Rubro-negro para a divisão salarial não agradou aos paulistas, e a negociação foi encerrada.

“Esforço não faltou. Dedicação muito menos. Mas infelizmente tem um ditado que diz que vontade também consola e estamos nesse ditado. Ficamos consolados porque a negociação não pôde ser fechada. Houve esforço da diretoria e do jogador para se concretizar a negociação, mas não pôde ser feito porque tem um terceiro envolvido, que é o clube (São Paulo). Nossas tratativas foram efetuadas com muita vontade de realizar o negócio. Até porque depois que a notícia vazou, ela deixou a nossa torcida muito eufórica”, falou o diretor de futebol Wanderson Lacerda, em entrevista a Ralph de Carvalho, na Rádio Jornal.

NÃO FOI DESSA VEZ

Diego Souza tem contrato com o São Paulo até o final desta temporada, mas está em baixa no clube paulista após a eliminação do time na Libertadores da América, para o modesto Talleres-ARG. No último domingo, ele também foi alvo da torcida paulista, após empate com o RB Brasil. O salário do meia-atacante no Tricolor do Morumbi gira em torno de R$ 450 mil (+ R$ 150 mil de luvas, estipuladas em contrato).

“Futebol é oportunidade. Foi uma oportunidade que apareceu mas não se concretizou. No mercado, no momento, não vejo um jogador que o Sport pudesse fazer um esforço maior (para contratar). Estamos com um grupo muito bem montado e ainda precisamos de uma avaliação maior do treinador sobre o grupo. Inicialmente a avaliação foi muito boa. Se aparecer no mercado nacional ou internacional, um jogador de qualidade que caiba no nosso bolso, o esforço será feito”, encerrou.

Via JC Online